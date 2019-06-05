Алина Загитова продолжает покорять Японию
Кажется, любовь олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой к Японии только возрастает. Не так давно она принимала участие в шоу «Fantasy on ice» в стране восходящего солнца, а тут появилась новость, что она заявлена в список участников представления «The Ice». Последний пройдет в нескольких городах Японии: Осака (27-28 июля), Ниигата (30-31 июля и 1 августа) и Нагоя (3–4 августа).
К слову, во время первого шоу Алина успела попасть в историю. Во время выступления фигуристок, началось землетрясение. Благо, все прошло мирно, и никто не пострадал.
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Алина Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом! Короткая программа. Rostelecom Cup..Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла первое место по итогам короткой программы в соревнованиях среди женщин-одиночниц на турнире Rostelecom Cup в Москве. Яркое выступление Алины судьи оценила на 80,78 балла, обновив тем самым мировой рекорд в коротких программах у женщин. Другие российские фигуристки Софья Самодурова и Полина Цурская завершили первый день соревнований на второй и седьмой позиции соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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