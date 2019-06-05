2019-06-05T17:39:41+03:00
Спорт

Алина Загитова продолжает покорять Японию

На этот раз девушка примет участие в ледовом шоу «The Ice»
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/alinazagitovaФото: vk.com/alinazagitova
Изменить размер текста:

Кажется, любовь олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой к Японии только возрастает. Не так давно она принимала участие в шоу «Fantasy on ice» в стране восходящего солнца, а тут появилась новость, что она заявлена в список участников представления «The Ice». Последний пройдет в нескольких городах Японии: Осака (27-28 июля), Ниигата (30-31 июля и 1 августа) и Нагоя (3–4 августа).

К слову, во время первого шоу Алина успела попасть в историю. Во время выступления фигуристок, началось землетрясение. Благо, все прошло мирно, и никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбылась еще одна мечта чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой.

Алина Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом! Короткая программа. Rostelecom Cup..Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла первое место по итогам короткой программы в соревнованиях среди женщин-одиночниц на турнире Rostelecom Cup в Москве. Яркое выступление Алины судьи оценила на 80,78 балла, обновив тем самым мировой рекорд в коротких программах у женщин. Другие российские фигуристки Софья Самодурова и Полина Цурская завершили первый день соревнований на второй и седьмой позиции соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти просят жителей Ижевска с пониманием отнестись к отключениям горячей воды
Бабушки из Бураново жертвуют здоровьем, чтобы построить дом милосердия
Уже окончательно: на набережную Ижевска частично запретили въезд
Жара вернется в Ижевск к концу недели
Закон о запрете «наливаек» могут принять до конца года
Tele2 проводит первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту
Две девочки смогли выследить развратника из Удмуртии
Призы за рассказ о банке: дети из Удмуртии могут выиграть сертификат в KIDO-парк
В Удмуртии проведут общественные слушания по строительству завода по переработке опасных отходов
В Ижевске жители сами восстановили родник, который сломали вандалы
«Мои пятеро детей не рассказывают, что они дети министра»: откровения министра соцполитики Удмуртии
В Удмуртии ищут жителей, которые пострадали от туристического агентства
Изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск-Нижнекамск
Житель Удмуртии обвиняется в убийстве
Четыре вуза Удмуртии вошли в Национальный рейтинг университетов
Суд вынес приговор мошеннику из Ижевска, который обманул 29 человек
За долги у ижевчанина изъяли машину
В Ижевске вырос спрос на водонагреватели
Борьба с борщевиком набирает обороты в Ижевске
В Ижевске три лицея стали участниками пилотного проекта РАН