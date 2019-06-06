2019-06-06T08:56:29+03:00
Общество

5 причин посетить детскую акваторию здоровья КИТБУ в Ижевске

Рассказываем о том, почему стоит купить абонемент
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Какой бассейн выбрать ижевчанам для посещения с самого раннего возраста? Отвечаем – детскую акваторию здоровья КИТБУ.

И рассказываем, почему.

Очистка воды без хлора

Технология без хлора, использующая при очистке воды в бассейнах КИТБУ, не оставляет неприятного запаха и безопасна даже для самых маленьких. Купание в такой воде поддержит здоровье карапузов.

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Высококвалифицированные тренеры

Тренеры в КИТБУ обучают детей плаванию в игровой форме: занятия проходят не только весело, но и полезно! Водные учителя имеют сертификат по грудничковому плаванию и множество спортивных достижений, а также постоянно совершенствуют профессиональные качества и изучают новые методики.

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Первое посещение – бесплатно

Хотите начать посещать бассейны КИТБУ, но хотите убедиться, что это место действительно безопасно и уютно? Приходите на пробное бесплатное занятие! Кстати, если в день первого визита вы решите приобрести абонемент, вас ждет приятный бонус – скидка 10%.

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Не только бассейн

Для детей в КИТБУ функционирует не только бассейн, но и соляная комната. Кроме того, а акватории можно посетить не только водного учителя, но и логопеда. А для мам и пап в комплексе установлен солярий.

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Кстати!

Посещать бассейн можно начинать уже с 2 месяцев жизни малыша. При регулярных занятиях у ребенка улучшаются обменные процессы в организме, сон и аппетит, укрепляется иммунитет и формируется осанка.

Приходите в детскую акваторию здоровья КИТБУ по следующим адресам: г. Ижевск, ул.Ленина, 50 и ул.Татьяны Барамзиной, 74а/1. И звоните по телефонам: + 7(3412) 561-131, 7(3412)576-346, + 7(3412)478-668.

Бассейн КИТБУ.

БЕРИ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приглашаем родителей с детьми от двух месяцев до семи лет

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ИСТОЧНИК KP.RU

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