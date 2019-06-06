2019-06-06T10:47:47+03:00
Общество

Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G

Исторический 5G-звонок - пока единственное применение технологии в стране
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Мобильный оператор Tele2 сообщает о первом в России видеозвонке 5G абонентом Tele2. Звонок состоялся в Санкт-Петербурге накануне ПМЭФ-2019 и ознаменовал первое практическое применение технологии в стране. Мероприятие также подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.

Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин позвонил директору по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе.

Событие подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. В Tele2 считают, что модель единого инфраструктурного оператора является оптимальным сценарием развития технологии 5G в России. Она позволит построить полноценную сеть на территории РФ, обеспечить недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре и сократить расходы на внедрение нового стандарта связи.

На мероприятии в Музее связи состоялся и международный звонок на базе 5G. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia* Томми Уитто в Хельсинки. При этом Михаил Осеевский также подчеркнул важность сотрудничества участников рынка при запуске новейшей технологии:

- Мы призываем всех операторов к максимальному шерингу в интересах 5G – инвестиций, радиочастотного ресурса, инфраструктуры, - прокомментировал он.

5G-звонки являются первым случаем практического применения технологии в стране. Они состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону – тоже исторического для отрасли и также организованного в Северной столице с участием Nokia. В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в США. Связь была предоставлена оператором «Дельта Телеком» и работала на базе стандарта NMT-450. Аппарат NokiaMobira MD59-NB2* весил 3 кг, а минута разговора обходилась в один доллар.

*Нокиа, *Нокиа Мобира МД59-НБ2

ИСТОЧНИК KP.RU

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