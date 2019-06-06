Мужчина проспорил и оказался голый на автомойке

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-06T12:25:45+03:00

А вы бы решились на такой спор?

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На портале «Ютуб» гуляет видео из Ижевска, где мужчина выполняет интересное задание, проспорив друзьям. Съемка велась с камер наружного наблюдения. Она запечатлела, как мужчина обливает другого из специального шланга высокого давления. При этом, второй абсолютно голый.

Жертва спорта на протяжении некоторого времени бегает по площадке, пытаясь немного удрать от напора воды, но в скором времени «пытка» заканчивается.

А вы бы решились на такой спор? Расскажите, какие задания пришлось выполнять из-за проигрыша.

Проспорил мойку.Оригинал видео - https://www.youtube.com/watch?v=6A3klwfUjoE

ИСТОЧНИК KP.RU