Мошенник из Удмуртии издевался над своей соседкой

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-06T12:59:58+03:00

Помимо этого, он обманным путем забирал деньги у жителей

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В Удмуртии ранее судимый 23-летний молодой человек обманывал местных жителей и издевался над своей соседкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Молодой человек представлялся сотрудником полиции и предлагал помощь в получении водительских прав, допкатегории и выкупе машин со штрафстоянки. После того, как он получал предоплату мужчина переставал выходить на связь с клиентами. Ущерб составил 130 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Также было установлено, что мужчина издевался над своей соседкой. Из-за личной неприязни он дважды вывозил ее из дома, удерживал в машине, а один раз даже приковал наручниками к дереву.

В ходе обыска в квартире обвиняемого были обнаружены обложка к удостоверению, которую он показывал потерпевшим и форменная одежда.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU