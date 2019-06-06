2019-06-06T13:19:47+03:00
Общество

В 2020 году в Удмуртии запустят программу поддержки молодых семей

По мнению главы региона это позволит повысить рождаемость
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии в 2020 году запустят программу поддержки молодых семей в части индивидуального строительства. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- В 2020 году мы запустим некоторые региональные программы, например, «Молодая семья», чтобы поддержать в части не только квартир, но и строительства индивидуального жилья. Это очевидно, это назрело, и до конца года мы сформулируем эти программы, чтобы стимулировать рождаемость, и ввод 1 млн кв. м жилья к 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», - рассказал Александр Бречалов.

По мнению главы региона это позволит повысить рождаемость и достичь целевых показателей ввода жилья по нацпроекту.

Также Александр Владимирович высказался о выдаче ипотеки на строительство домов и снижении ставки.

- Как минимум на 0,5-0,75% нужно снижать ставку по ипотеке, потому что высокой динамики в ипотечном кредитовании мы не видим, - отметил он, добавив, что более 600 тыс. жителей Удмуртии живет в сельской местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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