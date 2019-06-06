На камеру подъезда в Ижевске попали молодые люди, которые украли магнитолу

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-06T13:38:34+03:00

Один из компании был из подъезда потерпевшего

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В Ижевске 29 мая на запись камеры «Безопасный дом» попала компания молодых людей, которые взломали машину и украли магнитолу.

На видео можно увидеть, как молодые люди, стоявшие у подъезда по адресу улица Школьная взламывают автомобиль. Как позже выяснилось один из компании из того же подъезда, что и потерпевший.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/713269" frameborder="0"></iframe> Камеры на подъезде зафиксировали компанию молодых людей в Ижевске, которые украли магнитолу.

ИСТОЧНИК KP.RU