2019-06-06T13:38:34+03:00
Общество

На камеру подъезда в Ижевске попали молодые люди, которые украли магнитолу

Один из компании был из подъезда потерпевшего
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске 29 мая на запись камеры «Безопасный дом» попала компания молодых людей, которые взломали машину и украли магнитолу.

На видео можно увидеть, как молодые люди, стоявшие у подъезда по адресу улица Школьная взламывают автомобиль. Как позже выяснилось один из компании из того же подъезда, что и потерпевший.

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Камеры на подъезде зафиксировали компанию молодых людей в Ижевске, которые украли магнитолу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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