2019-06-06T16:27:07+03:00
Общество

Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве

Технология позволит передавать данные на высокой скорости и с минимальной задержкой
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Мобильный оператор Tele2, компания Ericsson* (NASDAQ: ERIC) и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве в июле–октябре 2019 года. Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи «Ростелекома».

Соответствующий договор на ПМЭФ–2019 подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, исполнительный директор Ericsson БорьеЭкхольм и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Опытная зона 5G будет развернута на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании ERS с реализацией технологии 5G. Tele2 и «Ростелеком» имеют необходимые лицензии и сетевую инфраструктуру для проведения тестов. В свою очередь, Ericsson обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции. На оборудовании Ericsson уже развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Европе, Азии и Австралии.

Внедрение технологий пятого поколения позволит Tele2 оказывать передовые услуги мобильной широкополосной передачи данных, основанных на таких преимуществах, как высокая скорость и малая задержка. Использование технологий 5G будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

*Эриксон

ИСТОЧНИК KP.RU

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