2019-06-06T16:45:05+03:00
Общество

Партитуру оперы классика удмуртской музыки признали уникальной

Именно эту оперу в свое время оценил советский композитор Арам Хачатурян
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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Рукописная партитура (нотная запись – прим.ред.) классика удмуртской музыки Германа Афанасьевича Корепанова включена в Государственный реестр уникальных документов архивного фонда Удмуртии. Об этом сообщается в группе «Музыка композиторов Удмуртии».

Речь идет о произведении «Наталь» - это первая удмуртская опера. Советский композитор Арам Хачатурян, когда в свое время был на встрече с творческими работниками республики, поздравил их с тем, что создалась такая опера.

- Опера - это вершина музыкального искусства, с одной стороны - опера, с другой - симфония. Даже если народ имеет в своей среде гениального человека, то все равно оперы не будут созданы. Одиночки не рождают опер - этой высшей формы музыки, - цитирует Арама Хачатуряна агентство «Книги Удмуртии».

Интересно, что в архивах сейчас хранятся несколько миллионов документов. Но, как сообщается в группе «Музыка композиторов Удмуртии», уникальными считаются только 25, в том числе партитура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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