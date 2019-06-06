Партитуру оперы классика удмуртской музыки признали уникальной

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-06T16:45:05+03:00

Именно эту оперу в свое время оценил советский композитор Арам Хачатурян

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Рукописная партитура (нотная запись – прим.ред.) классика удмуртской музыки Германа Афанасьевича Корепанова включена в Государственный реестр уникальных документов архивного фонда Удмуртии. Об этом сообщается в группе «Музыка композиторов Удмуртии».

Речь идет о произведении «Наталь» - это первая удмуртская опера. Советский композитор Арам Хачатурян, когда в свое время был на встрече с творческими работниками республики, поздравил их с тем, что создалась такая опера.

- Опера - это вершина музыкального искусства, с одной стороны - опера, с другой - симфония. Даже если народ имеет в своей среде гениального человека, то все равно оперы не будут созданы. Одиночки не рождают опер - этой высшей формы музыки, - цитирует Арама Хачатуряна агентство «Книги Удмуртии».

Интересно, что в архивах сейчас хранятся несколько миллионов документов. Но, как сообщается в группе «Музыка композиторов Удмуртии», уникальными считаются только 25, в том числе партитура.

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Герман Корепанов Полька (обр. для ф-но в 6 рук).Исполняют Мария Павлова, Александр Корепанов, Людмила Хитрина Центральный архив Удмуртской Республики, мероприятие, посвященное 95-летию композитора Германа Афанасьевича Корепанова, 29.05.2019

ИСТОЧНИК KP.RU