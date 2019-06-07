Елизавета Туктамышева перевоплотилась в главного героя фильма «Алладин»
Фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает радовать своих подписчиков забавными видео. Одним из таких стало перевоплощение девушки в главного героя фильма «Алладин».
- Иду на повышение своих skills! Из стюардесс в пилоты ковра- самолета, - подписала видео девушка.
Напомним, фигуристка сейчас находится в Японии. Там проходит тур шоу знаменитых фигуристов. А перед выступлениями Алина Загитова и Елизавета Туктамышева учатся играть в футбол.
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Елизавета Туктамышева перевоплотилась в Алладина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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