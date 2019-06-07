2019-06-07T09:04:02+03:00
Общество

Елизавета Туктамышева перевоплотилась в главного героя фильма «Алладин»

Забавное видео фигуристка опубликовала на своей странице в инстаграм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает радовать своих подписчиков забавными видео. Одним из таких стало перевоплощение девушки в главного героя фильма «Алладин».

- Иду на повышение своих skills! Из стюардесс в пилоты ковра- самолета, - подписала видео девушка.

Напомним, фигуристка сейчас находится в Японии. Там проходит тур шоу знаменитых фигуристов. А перед выступлениями Алина Загитова и Елизавета Туктамышева учатся играть в футбол.

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Елизавета Туктамышева перевоплотилась в Алладина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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