Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тыс. базовых станций

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-07T09:42:31+03:00

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Tele2 и Nokia* заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в области модернизации сотовой инфраструктуры. Стороны договорились об установке 35 тыс. базовых станций для сетей 4G/3G/2G в 41 регионе РФ. Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G.

Сотрудничество с Nokia позволит оператору продолжить модернизацию инфраструктуру и технологически подготовиться к запуску новых стандартов связи. Соглашение предполагает внедрение LTE-Advanced* и LTE AdvancedPro*, обеспечивающих эволюцию инфраструктуры Tele2 до сетей пятого поколения. Совместный проект станет основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для клиентов.

Инфраструктура Tele2 будет модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика. Объемы передаваемых данных в сети Tele2 растут за счет развития сегмента IoT*, распространения цифровых сервисов и все большего потребления data-услуг. По итогам 2018 года число активных пользователей интернета в сети Tele2 увеличилось на 26%, а средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году.

Соглашение Tele2 и Nokia отдельно описывает подготовку к внедрению стандарта 5G. Компании договорились о создании совместных лабораторных зон 5G для демонстрации возможностей технологии и индустриального IoT. В испытаниях будут задействованы разработки исследовательского подразделения NokiaBellLabs. Кроме того, стороны будут совместно прорабатывать вопросы внедрения новых технологий с регуляторными органами и представителями отрасли.

Партнеры также сосредоточатся на развитии ряда направлений при внедрении новых технологий LTE AdvancedPro и 5G. Это прежде всего сверхширокополосная связь для доставки и оптимизации передачи видео- и «тяжелого» контента, агрегация несущих частот (CarrierAggregation), создание нового широкополосного радиоинтерфейса для 5G. Соглашение включает оптимизацию архитектуры сети для быстрого внедрения новых сервисов (NetworkFunctionVirtualization*, Virtualized RAN* и пр.), для машинного обмена и интернета вещей (OptimizedCoreforIoT*, Optimized SDM forIoT* и др.).

*Нокиа, *ЛТЕ-Адвансид, *ЛТЕ-Адвансид Про, *АйоТ, *НетворкФанкшинВиртуализэйшн, *Виртуалайзд АрЭйЭн, *Оптимайзд Кор фоАйоТ, *Оптимайзд ЭсДиЭм фоАйоТ

ИСТОЧНИК KP.RU