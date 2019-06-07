2019-06-07T11:40:20+03:00
Происшествия

Водитель такси из Ижевска обвиняется в избиении пассажира

Во время поездки мужчины поругались
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске водителя такси обвиняют в избиении пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 33-летний водитель такси в конце мая подвозил 58-летнего потерпевшего и его знакомую. Во время поездки мужчины поругались. Они вышли на улицу таксист достал из багажника металлический инструмент и несколько раз ударил потерпевшего, - сообщает ведомство.

После того, как таксист уехал пара обратилась в полицию, также информация была передана в Станцию скорой медпомощи. Мужчину увезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под арестом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 14-летнего подростка в Ижевске сбила машина. Как произошло ДТП.

- Помните историю о привязанном дедушке в ижевской больнице? Исполняющий обязанности главврача больницы прокомментировал ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выходные в Ижевск придет летнее тепло
Сколько стоит прокатиться на теплоходе в Ижевске?
14-летнего мальчика на велосипеде сбила машина в Ижевске
И.о. главврача ижевской больницы №2 прокомментировал ситуацию с привязанным пациентом
Ремонтные работы в одном из городов Удмуртии уже близятся к завершению
Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тыс. базовых станций
Два пляжа в Ижевске готовы к купальному сезону
Елизавета Туктамышева перевоплотилась в главного героя фильма «Алладин»
Требования дизайн-кода к точкам, которые находятся не в центре Ижевска, будут мягче
Работникам предприятия в Ижевске задолжали зарплату в размере 12 млн рублей
Имя Анатолия Мамонтова присвоили ансамблю «Италмас» в Удмуртии
Еще два новых автобуса появится на улицах Ижевска
Средние цены на бензин по Ижевску продолжают расти
В Удмуртии могут ввести скидку 50% на административные штрафы
Партитуру оперы классика удмуртской музыки признали уникальной
В Ижевске адвокат вымогал 10 миллионов рублей за успешное решение дел
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве
Мастер из Удмуртии делает из автозапчастей настоящие шедевры!
10 судебных заседаний и 24 тома уголовного дела: в Ижевске продолжается суд над инсценировщиками ДТП