Водитель такси из Ижевска обвиняется в избиении пассажира
В Ижевске водителя такси обвиняют в избиении пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- 33-летний водитель такси в конце мая подвозил 58-летнего потерпевшего и его знакомую. Во время поездки мужчины поругались. Они вышли на улицу таксист достал из багажника металлический инструмент и несколько раз ударил потерпевшего, - сообщает ведомство.
После того, как таксист уехал пара обратилась в полицию, также информация была передана в Станцию скорой медпомощи. Мужчину увезли в больницу.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под арестом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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