Мужчине из Удмуртии, который предлагал взятку сотруднику ГИБДД, грозит штраф до 1,5 млн рублей
В Удмуртии будут судить мужчину, который предложил взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- 5 мая сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель которой был пьян. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил сотруднику взятку в размере 11 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Инспектор отказался взять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть. Обвиняемого задержали.
Теперь мужчине грозит штраф до 1,5 млн рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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