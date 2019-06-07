Мужчине из Удмуртии, который предлагал взятку сотруднику ГИБДД, грозит штраф до 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-07T16:05:47+03:00

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В Удмуртии будут судить мужчину, который предложил взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 5 мая сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель которой был пьян. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил сотруднику взятку в размере 11 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Инспектор отказался взять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть. Обвиняемого задержали.

Теперь мужчине грозит штраф до 1,5 млн рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU