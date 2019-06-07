Глава Ижевска прокомментировал создание пешеходной зоны на набережной пруда

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-07T15:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске с 25 июня ограничат въезд на набережную пруда, появится запрещающий знак «Въезд запрещен». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Считаю это решение правильным. Приоритет пешеходов в городах признан во всем мире. Понятно, что пробки не вызывают у нас восхищения, и этот вопрос тоже нужно решать. Заполонить город машинами и не учитывать интересы пешеходов – это неправильный подход. Набережная Ижевского пруда – излюбленное место пребывания горожан, и приоритет там отдается пешеходам, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Напомним, ограничения отчасти связаны с борьбой с кальянами. Люди высказывали недовольство тем, что молодые люди приезжали на набережную покурить табак. Сначала территорию внесли в список рекреационных зон. А сейчас запретили въезд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ну что, уже построили планы на выходные? Специально для вас традиционный прогноз погоды на ближайшие дни.

- Сколько стоит прокатиться на теплоходе в Ижевске?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU