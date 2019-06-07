В Ижевске задержали молодого человека, собиравшегося сбывать наркотики

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-07T16:13:04+03:00

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В покушении на сбыт наркотических средств подозревается 18-летний ижевчанин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали парня около одного из домов по улице Тимирязева. Полицейские провели досмотр автомобиля подозреваемого и обнаружили 50 граммов наркотического средства, подготовленного для совершения «закладки». Вещество изъяли, а против задержанного возбудили уголовное дело.

Неподалеку от места задержания также были обнаружены готовые «закладки». Свертки направили на экспертизу, которая установит массу и вид содержащегося в них вещества.

Подозреваемый юноша до избрания меры пресечения водворен в изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU