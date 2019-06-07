Двое жителей Удмуртии незаконно охотились на лосей
За незаконный отстрел двух взрослых самок лося понесли ответственность двое жителей Кезского района Удмуртии. Уголовное дело рассмотрено районным судом, о чем сообщает пресс-служба Прокуратуры по республике.
Установлено, что подсудимые, не имея разрешения, охотились на территории Дебесского района и тем самым причинили государству ущерб на сумму 800 тыс. рублей – именно такова оказалась стоимость убитых ими лосих.
Подсудимые возместили причиненный ущерб в полном объеме. Теперь уголовное дело в отношении охотников прекращено, но им еще предстоит заплатить по 15 тыс. рублей судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии могут ввести скидку 50% на административные штрафы (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»