2019-06-07T17:22:39+03:00
Происшествия

Двое жителей Удмуртии незаконно охотились на лосей

Мужчины возместили государству причиненный ущерб в 800 тыс. рублей и еще заплатят штраф
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За незаконный отстрел двух взрослых самок лося понесли ответственность двое жителей Кезского района Удмуртии. Уголовное дело рассмотрено районным судом, о чем сообщает пресс-служба Прокуратуры по республике.

Установлено, что подсудимые, не имея разрешения, охотились на территории Дебесского района и тем самым причинили государству ущерб на сумму 800 тыс. рублей – именно такова оказалась стоимость убитых ими лосих.

Подсудимые возместили причиненный ущерб в полном объеме. Теперь уголовное дело в отношении охотников прекращено, но им еще предстоит заплатить по 15 тыс. рублей судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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