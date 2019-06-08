С 1 июня 2019 года в Удмуртии начали работать 13 новых комплексов автофиксации нарушений
В Удмуртии с 1 июня 2019 года на трассах начали работать 13 комплексы автоматической фиксации административных нарушений. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима и выезд на встречную полосу, где это запрещено, - сообщает ведомство.
Их установили на аварийно-опасных участках автодороги федерального значения «Подъезд к г. Ижевск и г. Пермь от автодороги М-7 «Волга», проходящих по территории Алнашского, Можгинского, Малопургинского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского, Игринского и Дебесского районов, а также в Ижевске на перекрестке улиц Майская и Удмуртская.
До конца года планируется установить еще шесть комплексов на дорогах республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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