2019-06-08T12:24:14+03:00
Общество

С 1 июня 2019 года в Удмуртии начали работать 13 новых комплексов автофиксации нарушений

Они были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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В Удмуртии с 1 июня 2019 года на трассах начали работать 13 комплексы автоматической фиксации административных нарушений. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима и выезд на встречную полосу, где это запрещено, - сообщает ведомство.

Их установили на аварийно-опасных участках автодороги федерального значения «Подъезд к г. Ижевск и г. Пермь от автодороги М-7 «Волга», проходящих по территории Алнашского, Можгинского, Малопургинского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского, Игринского и Дебесского районов, а также в Ижевске на перекрестке улиц Майская и Удмуртская.

До конца года планируется установить еще шесть комплексов на дорогах республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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