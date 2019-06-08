На подъезде к Удмуртии начали ремонт дороги
Дорожники из Башкирии начали ремонт дороги на подъезде к Камскому мосту. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».
- На данный момент дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта. В июле приступят к ремонту обочин и съездов, - сообщается в сюжете.
Плохое качество дороги со стороны Башкирии – это была основная причина маленького трафика по Камскому мосту (около 1000 машин в день). На данный момент Удмуртия выплачивает каждый год концессионеру 450 млн рублей из-за недополучения им прибыли.
Напомним, глава региона Александр Бречалов резко отреагировал на высокие тарифы за проезд по мостам через реки Кама и Буй.
Кстати, не так давно стоимость проезда через мост снова поднялась (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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