2019-06-08T15:49:19+03:00
Происшествия

Злоумышленник в Ижевске похитил велосипед за 100 тысяч рублей

Хозяин оставил транспорт всего лишь на несколько минут
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: sustainability.ucsb.eduФото: sustainability.ucsb.edu
Изменить размер текста:

В Ижевске у 34-летнего местного жителя был похищен велосипед стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Мужчина ночью на несколько минут оставил велосипед возле дома по улице Удмуртская и зашел в подъезд. Когда он вернулся, транспорта уже не было, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полиция принимает меры для раскрытия преступления.

С начала года в городе похищено более 90 велосипедов из подъездов, либо оставленных без присмотра в общественных местах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За счет чего планируют повышать трафик машин по мосту через Каму и Буй?

- Алина Загитова показала отрывок из своей новой программы.

- «Комсомолка» собрала живописные места, которые можно посетить всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На подъезде к Удмуртии начали ремонт дороги
С 1 июня 2019 года в Удмуртии начали работать 13 новых комплексов автофиксации нарушений
Чемпионка мира Алина Загитова покажет новую программу на шоу в Японии
В День города ижевчан поздравят знаменитые артисты из Удмуртии
Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Кубке России по стрельбе
В 2019 году в Ижевске установят четыре новых светофора
Численность населения Удмуртии продолжает уменьшаться
Двое жителей Удмуртии незаконно охотились на лосей
От укусов клещей в Ижевске пострадало более 5 тысяч человек
Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком
В Ижевске задержали молодого человека, собиравшегося сбывать наркотики
Прокуратура Удмуртии проверяет информацию о закрытии детского дома в Сарапуле
«Тебе, Россия, посвящается!»: «Большой хоровой собор» пройдет в Ижевске
Как ижевчанам выиграть билеты на Главное приключение года – НАШЕСТВИЕ?
Глава Ижевска прокомментировал создание пешеходной зоны на набережной пруда
Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовила в эфире японского телешоу
Мужчине из Удмуртии, который предлагал взятку сотруднику ГИБДД, грозит штраф до 1,5 млн рублей