Злоумышленник в Ижевске похитил велосипед за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-08T15:49:19+03:00

Хозяин оставил транспорт всего лишь на несколько минут

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В Ижевске у 34-летнего местного жителя был похищен велосипед стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Мужчина ночью на несколько минут оставил велосипед возле дома по улице Удмуртская и зашел в подъезд. Когда он вернулся, транспорта уже не было, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полиция принимает меры для раскрытия преступления.

С начала года в городе похищено более 90 велосипедов из подъездов, либо оставленных без присмотра в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU