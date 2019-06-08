Злоумышленник в Ижевске похитил велосипед за 100 тысяч рублей
В Ижевске у 34-летнего местного жителя был похищен велосипед стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Мужчина ночью на несколько минут оставил велосипед возле дома по улице Удмуртская и зашел в подъезд. Когда он вернулся, транспорта уже не было, - сообщает ведомство.
На данный момент возбуждено уголовное дело, полиция принимает меры для раскрытия преступления.
С начала года в городе похищено более 90 велосипедов из подъездов, либо оставленных без присмотра в общественных местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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