На фан-зоне в Ижевске покажут матч Россия-Сан-Марино

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-08T16:14:29+03:00

Игра пройдет в рамках отборочного матча к ЕВРО-2020

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В Ижевске в парке им. Кирова 8 июня на фан-зоне пройдет трансляция футбольного матча между сборными России и Сан-Марино. Об этом сообщается в группе фан-зоны ВКонтакте.

- Вывеска матча обещает нам голевую феерию, поэтому приходите и поддержите наших парней! Ждем всех на Фан-зоне! Прямая трансляция на самом большом экране города!, - написали организаторы.

Трансляция начнется в 22:00 по ижевскому времени.

Кстати, прошлая игра с «Чертаново» завершилась со счетом 6:0 в нашу пользу.

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ИСТОЧНИК KP.RU