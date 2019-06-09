Олимпийский день пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-09T09:01:30+03:00

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В Ижевске 16 июня пройдет Всероссийский олимпийский день. Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска. Всех горожан приглашают в парк имени Кирова, где все желающие смогут присоединиться к массовым тренировкам на открытом воздухе, принять участие в мастер-классах, стать зрителями соревнований по более 20 различным видам спорта и почувствовать атмосферу настоящих Олимпийских игр. Открытие спортивного праздника состоится на большой сцене фан-зоны в 11:00. В 18:00 праздник завершится концертной программой от творческих коллективов Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU