2019-06-09T09:01:30+03:00
Общество

Олимпийский день пройдет в Ижевске

Все желающие смогут присоединиться к массовым тренировкам на открытом воздухе
Эльмира Миргалимова
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pixabaypixabay
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В Ижевске 16 июня пройдет Всероссийский олимпийский день. Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска. Всех горожан приглашают в парк имени Кирова, где все желающие смогут присоединиться к массовым тренировкам на открытом воздухе, принять участие в мастер-классах, стать зрителями соревнований по более 20 различным видам спорта и почувствовать атмосферу настоящих Олимпийских игр. Открытие спортивного праздника состоится на большой сцене фан-зоны в 11:00. В 18:00 праздник завершится концертной программой от творческих коллективов Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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