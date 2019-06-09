Какие они: образцовые детские сады Ижевска?

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-09T12:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Шесть детских садов Ижевска тали победителями всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019". Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Конкурс проходил в период с 8 ноября 2018 по 15 марта 2019 года в формате открытой интернет-площадки, где участвовало около 99 тысяч пользователей. По итогам среди всех заявленных детских садов России было отобрано всего тысяча организаций дошкольного образования. В это число вошли и наши шесть садов: №159, №187, №262, №271, №273 и №289. За победу каждый детский сад наградили медалями и удостоверениями победителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпийский день пройдет в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU