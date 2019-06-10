Лже-газовика задержали в Удмуртии за кражи

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-10T08:04:48+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали лже-газовика, которого обвиняют в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 26-летний уроженец Тульской области приходил в пенсионерам под видом «газовика» и сообщал, что в подъезде произошла утечка, заходил в квартиры якобы для проверки оборудования. После этого потерпевшие обнаруживали пропажу документов, телефонов, денег и других ценных вещей, - сообщает ведомство.

На данный момент известно о четырех кражах. Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим кражам.

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ИСТОЧНИК KP.RU