Лже-газовика задержали в Удмуртии за кражи
В Удмуртии полицейские задержали лже-газовика, которого обвиняют в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 26-летний уроженец Тульской области приходил в пенсионерам под видом «газовика» и сообщал, что в подъезде произошла утечка, заходил в квартиры якобы для проверки оборудования. После этого потерпевшие обнаруживали пропажу документов, телефонов, денег и других ценных вещей, - сообщает ведомство.
На данный момент известно о четырех кражах. Полицейские устанавливают причастность мужчины к другим кражам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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