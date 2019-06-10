2019-06-10T10:36:02+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии пытался спасти жену, которая ударила его ножом

Женщина ранее была судима
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии мужчина пытался спасти от наказания жену, которая ударила его ножом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчину привезли в больницу с ножевым ранением, он рассказал, что его ударил неизвестный. В ходе расследования было установлено, что удар нанесла 49-летняя жена потерпевшего, - сообщает ведомство.

Также выяснилось, что женщина уже была судима за пьяные выходки. На данный момент женщина находится под стражей. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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