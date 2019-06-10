«Тополиный пух, жара, июль» - это песня не про Ижевск

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-10T16:38:27+03:00

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Чуть стало тепло и сухо и в Ижевске люди начали страдать от вездесущего тополиного пуха. Он везде: в домах, офисах, под ногами и в воздухе. Когда уже закончится его цветение и почему нельзя минимизировать количество тополей в городе, узнала «Комсомолка».

- Эту тему подняли еще 16 лет назад. Тогда специалисты спрашивали: «Что вы хотите: чистый воздух или задыхаться на ходу?». Позже пояснили, что тополь вырабатывает в четыре раза больше кислорода, чем береза. Да и, к тому же, тополь очень живуч. Вот если березу надломить, что она погибнет, а тополь в любых условиях даст росток, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Министерства природных ресурсов Удмуртии.

Также по информации пресс-службы, у тополя нет какого-то конкретного периода цветения, все зависит от погоды. Несколько дней была теплая и сухая погода, а больше дереву и не нужно – зацвело.

Фото: Диля Ахмадишина

- Помните известную песню «Тополиный пух, жара, июль»? Так вот – это песня не про Ижевск. Ее написал человек родом из Сибири, у них пух летает как раз в июле, - рассказал пресс-секретарь Минприроды Дмитрий Коробейников.

Обычно цветение тополя продолжается примерно 10 дней. Поэтому совсем скоро тополиный пух останется только в песне.

КСТАТИ

С появлением тополиного пуха участились детские шалости в виде его поджигания. В прошлом году, например, было много пожаров именно по этой причине.

В связи с этим ввели штраф 1,5 тысячи рублей. В пожароопасные режимы по городу дежурят патрули инспекторов надзора. Также вправе оштрафовать сотрудники полиции, участковые. Отрабатываются и обращения от жителей.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с пожароопасным периодом МЧС рекомендует:

- Регулярно чистить, убирать и поливать дворы, тротуары и дороги, на которых копится пух;

- Не разводить костры и не сжигать мусор;

- Установить на территории частного сектора, предприятий бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.);

- Пресекать любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте в пожарно-спасательную службу по телефонам 01, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU