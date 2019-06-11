Парковку в ночное время запретили около зоопарка Ижевска
Парковку в ночное время запретили около зоопарка Ижевска. Об этом сообщает на сайте зверинца.
- На протяжении нескольких лет на гостевой парковке зоопарка в ночное время автовладельцами близлежащих домов была организована несанкционированная стоянка транспортных средств. Мы шли автолюбителям навстречу, предоставляли безвозмездно территорию для стоянки. Но в последнее время занимаемая на ночь часть парковки стала претерпевать ряд отрицательных изменений, - говорится в сообщении.
Оказалось, что после закрытия зоопарка на парковку горожане стали жарить шашлыки, мусорить, оставлять окурки и пустые бутылки, распивать спиртные напитки и устраивать шумные ночные посиделки в автомобиле.
В связи с этим ГИБДД была вынуждена запретить на парковке стоянку машин ночью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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