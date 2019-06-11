СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-11T15:18:29+03:00

2 мая 2019 года они стреляли из окна дома

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Уголовное дело ижевских стрелков передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- 2 мая 2019 года в соцсетях было размещено видео, на котором двое молодых людей из ружья стреляли в окно. Место происшествия было определено благодаря членам ДНД «Дорожный патруль». 31-летний подозреваемый был задержан полицейскими. Было возбуждено уголовное дело, - сообщает ведомство.

На данный момент расследование уголовного дела окончено, его передали в районный суд Ижевска. Мужчина привлечен к административной ответственности со штрафом 3000 рублей, также мировой суд Ижевска будет рассматривать факт передачи ружья третьему лицу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Члены ДНД «Дорожный патруль» были награждены благодарностями за содействие в раскрытии преступления. Их поблагодарил начальник УМВД России по городу Фато Бинбашович Мгои.

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ИСТОЧНИК KP.RU