10 млн рублей выделят на ремонт ливневок в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-11T17:02:58+03:00

Чтобы полностью привести ливневки в норму, нужно 9 млрд рублей

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В Ижевске в этом году приступят к ремонту ливневок. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на пресс-конференции.

- В этом году запланировано проведение ремонтных работ на объектах: Орджоникидзе в районе завода «Нефтемаш», 9-я Подлесная в районе ГСК Октябрь, улица Новая Восьмая СНТ «Любитель», улица Южная, улица Сивкова, 103, улица Ковалевской в районе домов 12, 14, улица Коммунаров, 171, улица Воровского, 134А и 136, - поделился глава Ижевска.

По словам Олега Бекмеметьева, на эти объекты выделили 10 млн рублей. Это деньги, которые удалось сэкономить за счет сокращения муниципальных служащих.

- За счет этих денег мы еще делаем отсыпку щебнем в четырех районах, где у нас есть дороги грунтовые, делаем 11 тротуаров дополнительно к тому, что делаем в рамках БКД, и 6 из них мы делаем брусчаткой, - отметил Олег Николаевич.

Напомним, глава Ижевска рассказал, когда будет отремонтирована вся ливневая канализация (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU