Медвежата Ижевска проверили на себе переноску для спасения сирот

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-11T17:04:15+03:00

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В Ижевском зоопарке каждый день насыщеннее другого. Так, например, сегодня белые медведи проверяли на себе переноску для спасения сирот.

- По задумке медвежонок Пурга должна была протестировать переноску - поместится ли она в клетку. Пурга приняла клетку за новую игрушку – она с разбегу влетала в нее, как в тоннель. Использовала ее как домик, полежала и на животе, и на боку. А также прятала туда свои вкусности и пряталась от мамы, - сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

Камера в вольере появилась по программе опеки белых медведей в зоопарках России. По ним следят за тем, что едят медведи и как за ними ухаживают.

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- Белый медведь из Удмуртии Айон нашел общий язык с медведицей из Ростова. По ссылке есть очень милое видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU