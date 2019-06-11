В Ижевске могут подорожать услуги Ижводоканала

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-11T16:42:47+03:00

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Тариф на услуги, которые предоставляет Ижводоканал могут подорожать. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на пресс-конференции.

- Не повышая тариф, водоканал не имел возможности проводить инвестиции в реконструкцию и модернизацию своих сетей, которые на некоторых участках изношены до 78%. Обратите внимание на то, что за несколько лет работы концессионного соглашения по теплоснабжению на 45% снизились аварийные ситуации, поскольку туда вкладывались серьезные деньги. Настал момент, когда над этим нужно задуматься. На весах два мнения. Первое, повышать тарифы нельзя, но это перечеркнет модернизацию и совершенствование сетей. На второй чаше весов – ответ на вопрос: а городу нужна качественная вода и постоянно, надо отводить использованные стоки и канализационные стоки? Поэтому нам все равно придется платить за модернизацию и поддержание имеющихся сетей в должном состоянии. За 4 года тепло увеличилось на 20%, за электроэнергию стали платить на 40% больше, - пояснил Олег Николаевич.

Также по словам главы города, рассматривается два решения ситуации - это вариант с концессией и вариант, при котором водоканал сам попробует привлечь свой ресурс. Но при этом, глава города отметил, что оба решения не возможны без роста тарифов.

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ИСТОЧНИК KP.RU