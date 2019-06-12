«Тебе, Россия, посвящается!»: в Ижевске прошел Большой хоровой собор
11 июня в Ижевске прошел Большой хоровой собор – это уникальный в масштабах страны праздник духовой и патриотической музыки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Фото: Диля Ахмадишина
Традиционно концерт проходит в преддверии Дня города и Дня России. В этом году праздник прошел в 22-й раз и под девизом «Тебе, Россия, посвящается!».
Фото: Диля Ахмадишина
- Этот концерт – дань уважения великой культуре и истории России! Его республика всегда дарит жителям в честь главного государственного праздника. Только объединив усилия профессионалов и любителей, взрослых и детей, республики и муниципалитета, мы получаем такой уникальный проект. И сам праздник 12 июня предполагает, что Россия сильна объединением усилий, единством конфессий, национальностей и культур, - поздравил присутствующих министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.
Фото: Диля Ахмадишина
Концерт посвятили 100-летию ижевского конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Звучала песня «Посвящение Калашникову», после этого исполнялись композиции Чайковского, Прокофьева, Бородина, Пахмутовой. В финале под колокольный звон хористы исполнили песню «Славься».
Фото: Диля Ахмадишина
На площадке перед Михаило-Архангельским кафедральным собором собралось около 3,5 тысяч зрителей и почти 1000 хористов разных возрастов из разных коллективов.
Фото: Диля Ахмадишина
Большой хоровой собор в Ижевске-2.
ИСТОЧНИК KP.RU
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