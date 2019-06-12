Ижевчанин задержан за хищение 140 тысяч рублей с утерянной карты

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-12T12:40:21+03:00

Пока хозяин карты был заграницей с его счета списывались деньги

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В Ижевске 29-летнего молодого человека обвиняют в хищении 140 тысяч рублей с утерянной карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о хищении крупной суммы. Оказалось, в начале апреля потерял кредитную карту, а после этого уехал за границу. Вернувшись через два месяца домой, ему пришел счет на 140 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Полицейскими было установлено, что в течение 1,5 месяцев этой картой осуществлялась оплата в продуктовых, ювелирных магазинах, а также в магазинах по продаже автозапчастей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый рабочий.

На данный момент мужчина задержан, банковская карта изъята. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU