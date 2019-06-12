Ижевчанин сделал возлюбленной предложение в церкви, в которой венчался Майкл Джексон

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-12T15:23:40+03:00

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История любви Екатерины Бегитовой и Влада Мамеева похожа на красивую сказку. Ребята познакомились, когда ей было всего 10, а ему – 12 лет. Несмотря на юный возраст, они сразу же понравились друг другу. Но никто и подумать не мог, что спустя 11 лет они встретятся вновь на свадьбе брата Влада – и с тех пор не расстанутся.

Фото: предоставлено героями публикации

- Нас тянуло друг к другу словно магнитом, - вспоминает девушка. - С той встречи на свадьбе Влад каждое утро в 7 утра ждал меня у дома, чтобы проводить на работу. Присылал букеты цветов на работу. Писал настоящие красивые письма. Привозил ужин с собой, и мы после работы ездили на романтичные пикники на природу.

Фото: предоставлено героями публикации

Настойчивость юноши взяла верх – девушка ответила взаимностью. И через некоторое время они начали жить вместе.

Спустя 6 лет любимые обручились. Предложение Влад сделал в Доминикане. И не просто в красивом месте, а церкви Святого Станислава, названной в честь святого покровителя Польши. Это одно их самых романтических и популярных в мире мест для проведения свадеб. Именно там в свое время венчался принц Луис Альфонсо де Бурбон, герцог Анжуйский, и Майкл Джексон с дочерью великого Элвиса Пресли Лизой Марией Пресли.

- Я догадывалась о предложении, но, когда Влад привел меня в часовню, встал на одно колено и протянул мне кольцо, эмоции переполнили: хлынули слезы счастья и восторга. Мы обнялись, он закружил меня и неожиданно зазвенел колокол. Может, случайно, а, может, наша энергия заставила его звучать.

Фото: turbina.ru

Свадьбу влюбленные провели летом 2018 года, в Loungecafe POSH – оказалось, это едва ли не единственный вариант клубной площадки в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU