2019-06-13T12:30:59+03:00
Происшествия

Расследование уголовного дела о незаконной организации казино в Удмуртии закончено

Казино действовало с апреля 2016 до апреля 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела о незаконной организации казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республики.

- С апреля 2016 года по апреля 2019 года житель Сарапула с группой лиц незаконно открыл казино, где проводились азартные и компьютерные игры. В ходе предварительного следствия проведены обыски и изъяты несколько десятков компьютеров, - сообщает ведомство.

С учетом собранной доказательной базы уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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