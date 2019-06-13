Расследование уголовного дела о незаконной организации казино в Удмуртии закончено
В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела о незаконной организации казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республики.
- С апреля 2016 года по апреля 2019 года житель Сарапула с группой лиц незаконно открыл казино, где проводились азартные и компьютерные игры. В ходе предварительного следствия проведены обыски и изъяты несколько десятков компьютеров, - сообщает ведомство.
С учетом собранной доказательной базы уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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