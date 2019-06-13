2019-06-13T15:19:34+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают молодого человека

Он пропал 6 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 30-летнего Николаева Константина Алексеевича. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18». Молодой человек вышел из дома по улице Советская 6 июня и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серые.

Был одет в ярко-синюю ветровку с капюшоном, зеленую толстовку с геометрическим рисунком, черные джинсы, коричневые кроссовки. При себе имел коричневую сумку через плечо.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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