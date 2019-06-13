В связи с проведением монтажных работ в Ижевске отключат некоторые телепрограммы
В Ижевске в связи с проведением монтажных работ, отключат некоторые телепрограммы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- С 09:00 до 12:00 18 июня будут отключены такие каналы как: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, Вести ФМ, Маяк и Радио России, Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ, Матч!Страна, Супер, - сообщает ведомство.
Также телепрограмма Рен-ТВ будет отключено с 08:00 до 13:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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