2019-06-14T10:33:45+03:00
Общество

«Комсомольская правда»-Ижевск» продлила сроки подачи заявок на участие в забеге «Карапузы, на старт!»

Теперь мы принимаем их до 21 июня
Анастасия Волкова
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ФОТО: АРХИВФОТО: АРХИВ
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«Комсомольская правда»-Ижевск» (18+) решила продлить срок подачи заявок от маленьких чемпионов на участие в забеге в ползунках! Теперь мы будем их принимать до 21 июня.

Напомним, что нужно сделать родителям карапузов от 7 месяцев до 2 лет:

1. Перейти по ссылке и заполнить форму.

2. На указанный вами электронный адрес придёт письмо об успешной регистрации, где будут указаны время и место забега, а также присвоена возрастная категория.

3. Приготовить костюм.

4. Дождаться 29 июня и прийти вовремя в Дворец детского (юношеского) творчества.

Встретимся на забеге!

Подробные условия конкурса читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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