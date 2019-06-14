«Комсомольская правда»-Ижевск» продлила сроки подачи заявок на участие в забеге «Карапузы, на старт!»
«Комсомольская правда»-Ижевск» (18+) решила продлить срок подачи заявок от маленьких чемпионов на участие в забеге в ползунках! Теперь мы будем их принимать до 21 июня.
Напомним, что нужно сделать родителям карапузов от 7 месяцев до 2 лет:
1. Перейти по ссылке и заполнить форму.
2. На указанный вами электронный адрес придёт письмо об успешной регистрации, где будут указаны время и место забега, а также присвоена возрастная категория.
3. Приготовить костюм.
4. Дождаться 29 июня и прийти вовремя в Дворец детского (юношеского) творчества.
Встретимся на забеге!
Подробные условия конкурса читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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