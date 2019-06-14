2019-06-14T14:01:28+03:00
Общество

Дети из Удмуртии могут получить призы за рассказ о банке

Уже 17 июня будут объявлены победители
Анастасия Волкова
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Расскажи, что такое банк и выиграй приз!Расскажи, что такое банк и выиграй приз!
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Дети из Удмуртии в возрасте от 3 до 12 лет могут получить сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей, поучаствовав в конкурсе «Что такое банк?». Еще 7 участников будут награждены игрушками от нашего партнера – ПАО «Промсвязьбанк».

Что нужно сделать для участия?

1.Запишите видео, на котором ребенок рассказывает о том, что такое банк.

2. Отправьте видео на почту kp@mgcentr.ru до 14 июня. Оно будет опубликовано ы специальном разделе на сайте izh.kp.ru (18+).

3. 17 июня мы объявим победителей.

Расскажи, что такое банк!

Реклама. Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 15 мая по 17 июня 2019 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Партнер конкурса ПАО «Промсвязьбанк». Подробные условия конкурса здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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