2019-06-14T14:52:05+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее

Задержанный был пьяный
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Мужчина, ранее судимый, 12 июня выпил и встретился со своим знакомым. Около 22:00 мужчины встретили пару у киоска. Злоумышленники из хулиганских побуждений напали на них, избили мужчину, а 38-летнюю женщину затащили в квартиру, где обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал ее, - сообщает ведомство.

Сотрудники полиции совместно со следователями начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из нападавших был установлен и задержан в кротчайшие сроки.

На данный момент мужчина находится под стражей. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Также продолжаются поиски еще одного злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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