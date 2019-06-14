В Удмуртии мужчина, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Мужчина, ранее судимый, 12 июня выпил и встретился со своим знакомым. Около 22:00 мужчины встретили пару у киоска. Злоумышленники из хулиганских побуждений напали на них, избили мужчину, а 38-летнюю женщину затащили в квартиру, где обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал ее, - сообщает ведомство.
Сотрудники полиции совместно со следователями начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из нападавших был установлен и задержан в кротчайшие сроки.
На данный момент мужчина находится под стражей. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Также продолжаются поиски еще одного злоумышленника.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике покидает свой пост.
- Еще не знаете чем заняться в выходные? Мы вам подскажем.
- Будьте внимательны! Уже завтра перекроют участок на улице Кирова. Публикуем расписание трамваев на дни перекрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»