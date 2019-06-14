В Удмуртии мужчина, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-14T14:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Мужчина, ранее судимый, 12 июня выпил и встретился со своим знакомым. Около 22:00 мужчины встретили пару у киоска. Злоумышленники из хулиганских побуждений напали на них, избили мужчину, а 38-летнюю женщину затащили в квартиру, где обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал ее, - сообщает ведомство.

Сотрудники полиции совместно со следователями начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из нападавших был установлен и задержан в кротчайшие сроки.

На данный момент мужчина находится под стражей. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Также продолжаются поиски еще одного злоумышленника.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике покидает свой пост.

- Еще не знаете чем заняться в выходные? Мы вам подскажем.

- Будьте внимательны! Уже завтра перекроют участок на улице Кирова. Публикуем расписание трамваев на дни перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU