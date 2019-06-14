2019-06-14T16:08:03+03:00
Происшествия

В сгоревшем автомобиле нашли труп жителя Удмуртии

Возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 11 июня, на дороге в Глазовском районе Удмуртии нашли сгоревший автомобиль, внутри которого был труп мужчины – жителя города Глазов. Как стало известно «Комсомольской Правде»-Ижевск, изъяли предсмертную записку.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Известно, что мужчине 44 года. Работал в одной из служб такси.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что не преступление, то главный участник - алкоголь... Мужчина со своим собутыльником ответят за угрозы и изнасилование женщины.

- Жители соседней республики были задержаны за избиение ижевчанина. Мужчины даже назвали причину драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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