В сгоревшем автомобиле нашли труп жителя Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-14T16:08:03+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 июня, на дороге в Глазовском районе Удмуртии нашли сгоревший автомобиль, внутри которого был труп мужчины – жителя города Глазов. Как стало известно «Комсомольской Правде»-Ижевск, изъяли предсмертную записку.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Известно, что мужчине 44 года. Работал в одной из служб такси.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что не преступление, то главный участник - алкоголь... Мужчина со своим собутыльником ответят за угрозы и изнасилование женщины.

- Жители соседней республики были задержаны за избиение ижевчанина. Мужчины даже назвали причину драки.

ИСТОЧНИК KP.RU