В сгоревшем автомобиле нашли труп жителя Удмуртии
Во вторник, 11 июня, на дороге в Глазовском районе Удмуртии нашли сгоревший автомобиль, внутри которого был труп мужчины – жителя города Глазов. Как стало известно «Комсомольской Правде»-Ижевск, изъяли предсмертную записку.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Известно, что мужчине 44 года. Работал в одной из служб такси.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Что не преступление, то главный участник - алкоголь... Мужчина со своим собутыльником ответят за угрозы и изнасилование женщины.
- Жители соседней республики были задержаны за избиение ижевчанина. Мужчины даже назвали причину драки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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