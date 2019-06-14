В Ижевске запустят дополнительные автобусы до кладбищ

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-14T17:32:33+03:00

Можно будет доехать до Южного и Хохряковского кладбищ

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В субботу, 15 июня, ИПОПАТ запустит дополнительные автобусы к Южному и Хохряковскому кладбищам. Напомним, что в этот день православные встречают Троицкую субботу - день, когда поминают усопших. Принято приводить в порядок могилы близких: украшать их живыми или искусственными цветами, оставлять угощения.

Как сообщает пресс-служба предприятия, четыре маршрута автобусов будут ходить по измененному расписанию:

На Хохряковское кладбище

Маршрут № 320 «9 Января–Ягул»:

7.30 - 8.30 – интервал 20 мин., 9.10,

9.30 -16.00 – интервал 30 мин.

16.00 -19.20 – интервал 20 мин., 20.00

Маршрут № 320к «9 Января–Хохряки»:

08:00 – 13:40– интервал 20 мин., (по мере накопления пассажиров)

(последний рейс от ост. «9 Января» в 13:43; от Хохряков в 14:06)

На Южное кладбище

Маршрут № 317к «Южная АС – Южное кладбище»:

С 07:30 до 13:50 ( последний рейс до Юж. кладбища) – интервал 15 мин. (по мере накопления пассажиров).

Маршрут № 41к «Центр – Южное кладбище»:

С 07:30 до 14:12 (последний рейс до Южного кладбища) с интервалом 30 мин. (по мере накопления пассажиров).

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ИСТОЧНИК KP.RU