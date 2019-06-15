Семейный тиран из Удмуртии проведет больше года в колонии

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-15T13:48:39+03:00

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В Шарканском районе Удмуртии рассмотрели уголовное дело в отношении жителя села Мишкино. Установлено, что он в апреле этого года пьяный был дома и попытался взять на руки маленького ребенка 2019 года рождения.

- В ответ на обоснованные требования супруги отойти от дочери, высказал угрозу убийством и начал душить супругу. Последняя, угрозу убийством, исходя из обстоятельств произошедшего восприняла реально, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

До этого инцидента он уже был судим за то, что угрожал убийством своему малолетнему пасынку. Тогда ему дали условное наказание. С учетом произошедшего, суд назначил реальный срок – 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU