В Доме Дружбы народов Удмуртии назначили нового директора

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-16T07:39:04+03:00

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Новый директор назначен в Доме Дружбы народов Удмуртии. Им стал 38-летний Максим Фефилов, ранее работавший начальником Управления внеучебной работы со студентами ИжГТУ. Также Максим Федорович является активистом Общества русской культуры Удмуртии и продолжительное время занимается проектами в сфере национальной политики.

Как уточняет пресс-служба Дома Дружбы народов, Максим Фефилов приступил к своей работе на новой должности на этой неделе. Прежний директор учреждения Татьяна Боталова уволилась по собственному желанию два месяца назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU