В Доме Дружбы народов Удмуртии назначили нового директора
Новый директор назначен в Доме Дружбы народов Удмуртии. Им стал 38-летний Максим Фефилов, ранее работавший начальником Управления внеучебной работы со студентами ИжГТУ. Также Максим Федорович является активистом Общества русской культуры Удмуртии и продолжительное время занимается проектами в сфере национальной политики.
Как уточняет пресс-служба Дома Дружбы народов, Максим Фефилов приступил к своей работе на новой должности на этой неделе. Прежний директор учреждения Татьяна Боталова уволилась по собственному желанию два месяца назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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