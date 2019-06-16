2019-06-16T08:40:23+03:00
Общество

За нежелание идти в армию житель Удмуртии заплатит штраф

Мужчина не явился в отдел военного комиссариата без уважительной причины
Наталья Сорокина
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Фото: АрхивФото: Архив
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Суд оштрафовал 24-летнего жителя Удмуртии за уклонение от призыва на военную службу. Сумма штрафа - 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Глазовского районного суда, молодой человек был уведомлен, что ему необходимо прийти в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Однако не имея уважительных причин, он туда не явился.

Отмечается, что мужчина ранее не был судим, впервые совершил преступление, свою вину признал, раскаялся, трудоустроился. Суд прекратил в отношении него уголовное дело и назначил штраф. Постановление в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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