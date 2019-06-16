Жителя Удмуртии оштрафовали за попытку незаконно приобрести государственную награду

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-16T10:48:27+03:00

Суд обязал его выплатить 10 тысяч рублей штрафа

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Жителя Балезино оштрафовали за попытку незаконно приобрести орден СССР - «Октябрьской Революции». По данным пресс-службы прокуратуры Удмуртии, награду СССР, учрежденную указом Президиума Верховного совета СССР в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, мужчина приобрел по объявлению за 17 тысяч рублей.

Однако посылка с покупкой, которую направили по месту жительства обвиняемого, из сортировочного центра вернулась по месту отправки.

Прокуратура Балезинского района поддержала государственное обвинение, по которому мужчину обвиняли в преступлении по ч. 3 ст. 30, ст. 324 УК РФ (покушение на приобретение официальных документов и государственных наград). Суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого, назначив ему судебный штраф в 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU