2019-06-16T13:35:26+03:00
Общество

Сборник «Бессмертный полк ижевчан» планируют выпустить в Удмуртии

Также может быть создан музей воинской славы Ижевска
Наталья Сорокина
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Создать музей воинской славы Ижевска и выпустить сборник «Бессмертный полк ижевчан» планируют в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Администрации города, об этом рассказал Николай Кузнецов, член Союза писателей России, историк и публицист, автор нескольких сборников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Уточняется, что книгу «Бессмертный полк ижевчан» планируют издать к 75-летию Великой Победы

- В 2020 году нас ждёт череда знаменательных дат - 260 лет Ижевску, 75 лет Великой Победе, 100 лет удмуртской государственности, 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Мы хотим советом ветеранов сделать знаковое событие - собраться и создать музей воинской славы города Ижевска и выпустить сборник «Бессмертный полк ижевчан», - сказал Николай Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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