2019-06-17T06:56:35+03:00
Происшествия

У пенсионерки в Удмуртии похитили деньги с банковской карты

Мошенники сказали, что женщине положена надбавка к пенсии
Анастасия Захарова
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У пенсионерки украли почти 10 тысяч рублейУ пенсионерки украли почти 10 тысяч рублейФото: Алена Селезнева
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У 57-летней жительницы Можги похитили 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине позвонила неизвестная и сказала, что потерпевшей положена надбавка к пенсии. Для этого нужно было назвать данные своей карты. Пенсионерка перезвонила мошеннице и дала ей информацию. Позже со счета потерпевшей пропали деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража, совершенная с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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