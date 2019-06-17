У пенсионерки в Удмуртии похитили деньги с банковской карты
У 57-летней жительницы Можги похитили 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Женщине позвонила неизвестная и сказала, что потерпевшей положена надбавка к пенсии. Для этого нужно было назвать данные своей карты. Пенсионерка перезвонила мошеннице и дала ей информацию. Позже со счета потерпевшей пропали деньги.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража, совершенная с банковского счета».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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