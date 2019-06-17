В Ижевске ликвидирован наркопритон

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-17T13:59:39+03:00

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В Ижевске полицейскими ликвидирован наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- С осени 2018 года квартирант со своим знакомым по адресу улица Новостроительная систематически изготавливал и потреблял в съемной квартире наркотики. За аренду квартиры мужчина покупал хозяину квартиры алкоголь. На момент проверки полицейские обнаружили в квартире четверых посетителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, - сообщает ведомство.

Также в квартире была найдена посуда и вещества, которые использовали для приготовления наркотиков. В отношении посетителей составлены протоколы, в отношении хозяина квартиры и квартиранта возбуждено уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU