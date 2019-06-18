Уголовное дело по факту жестокого убийства в Удмуртии направлено в суд

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-18T09:09:33+03:00

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В Удмуртии в суд направили уголовное дело по факту жестокого убийства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что в ночь на 7 июля 2018 года в Малой Пурге между 24-летним местным жителем и компанией молодых людей, в которой двое были несовершеннолетними, произошла ссора. В ходе конфликта компания избила потерпевшего ногами, руками и палкой. После этого молодые люди ударили потерпевшего ножом, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм молодой человек скончался. На данный момент зам. прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU