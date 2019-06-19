2019-06-19T10:30:15+03:00
Происшествия

9-летний мальчик обжегся в одном из автобусов Ижевска

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 9-летний мальчик получил термический ожог выбросившейся жидкостью в одном из автобусов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 1 июня около 20:00 мальчик со своей мамой ехали на автобусе №12, на остановке «Улица Петрова» в салоне оборвался шланг отопления. Мальчик получил термический ожог выбросившейся жидкостью. Ребенка увезли в больницу, он продолжает получать медпомощь, - сообщает ведомство.

Следственными органами Следственного комитета России по Удмуртии проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, изучается документация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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